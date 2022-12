Hubschrauber-Einsatz in Backnang: Einbruch in Juwelier am Dienstagabend (27.12.)

Am späten Dienstagabend (27.12.) ist in Backnang in einen Juwelier eingebrochen worden. Die Polizei fahndete mit einem großen Aufgebot nach den Tätern, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Fahndung am späten Dienstagabend durch die Polizei

Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter gegen Mitternacht Zugang zu dem Juwelier in der Straße "Im Biegel". Ob die Fahndung am späten Abend erfolgreich verlief, ist aktuell noch nicht bekannt.

Hinweise zur Tat und den möglichen Tätern nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.