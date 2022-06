Aufregung am Winnender Krankenhaus: Eine Frau (31) war am Dienstag Vormittag (7. Juni) gegen 11 Uhr verschwunden und am Nachmittag mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden. Wie die Polizei in Aalen mitteilt, war die Suche erfolgreich. Gegen 19.30 Uhr wurde die Frau im Bereich Maubach von den Beamten gefunden.