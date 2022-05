Hund läuft vor E-Bike: 49-Jähriger bei Unfall in Schorndorf verletzt

Ein 49 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend (25.05.) bei einem Unfall in Schorndorf verletzt worden. Der Mann war laut Polizeibreicht gegen 18.20 Uhr mit seinem E-Bike auf einem Feldweg von Weiler in Richtung Tuscaloosa-Platz gefahren. Eine 34-Jährige war mit ihrem angeleinten Hund entgegen gekommen. Der Hund wechselte unerwartet die seite und geriet dadurch vor das E-Bike. Es kam zum Zusammenstoß. Der 49-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.