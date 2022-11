Hunde-Besitzer schubst und bedroht Frau: Polizei Waiblingen sucht Zeugen

Am Dienstagvormittag (1.11.) hat es auf einem Feldweg zwischen Waiblingen und Fellbach-Schmiden einen Streit zwischen zwei Hunde-Besitzern gegeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall.

Mann schubst Frau zu Boden

Eine 55-Jährige war laut Polizeibericht gegen 10.15 Uhr mit ihrem Hund auf dem Feldweg spazieren gewesen. Kurz nach der Brücke der Westumfahrung kam ihr ein Mann mit seinem Hund entgegen. Der Hund des Mannes, vermutlich ein Staffordshire Terrier, rannte auf den Hund der Frau zu. Sie hob ihren Hund hoch. Als der Hund des Mannes an ihr hochspringen wollte, hob die Frau ihren Regenschirm zur Abwehr bereit. Der Mann bedrohte sie daraufhin und schubste sie zu Boden. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt.

Passant gab an, den Mann zu kennen

Die Polizei in Waiblingen sucht nun unter der Telefonnummer 07151 950422 Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Er soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,80 Meter groß. Der Mann hatte eine sportliche Statur, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er soll einen auffallend roten Kopf gehabt haben und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Ein Passant unterhielt sich nach dem Vorfall mit der Frau und gab an, den Mann zu kennen. Er wird in diesem Zusammenhang ebenfalls als Zeuge gesucht.