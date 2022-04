Am Montagmorgen (11.04.) wurde gegen 6 Uhr festgestellt, dass in das Büro eines Betonwerks in der Straße Im Kusterfeld in Backnang eingebrochen wurde.

Zeugen gesucht

"Die Täter haben hierzu ein Fenster gewaltsam geöffnet und sind über dieses ins Gebäude eingestiegen", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen. Nach ersten Feststellungen wurde lediglich etwas Bargeld entwendet.

Hinweise zum Tatgeschehen, welches laut den Beamten im Zeitraum zwischen