Eine 40-jährige Frau hat am Mittwoch (15.12.) in einer S-Bahn nach Backnang mehrere Fahrgäste belästigt und eine 18-Jährige angegriffen. Das berichtet die Bundespolizei Stuttgart am Donnerstagmorgen.

Was war vorgefallen?

Nach aktuellen Erkenntnissen soll die 40-Jährige gegen 21.15 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt in die S3 eingestiegen sein. "Während der Fahrt belästigte sie offenbar immer wieder Reisende und beleidigte wohl auch einen Fahrgast", heißt es in der Mitteilung.