Ein 29-Jähriger hat am Dienstagabend (08.02.) in einer S2 nach Schorndorf eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn beleidigt und bedroht. Das berichtet die Bundespolizei Stuttgart am Mittwochmorgen. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Was war vorgefallen?

Bisherigen Informationen der Polizei zufolge fuhr der 29-Jährige gegen 21.20 Uhr mit der S-Bahn in Richtung Schorndorf, als die 26-jährige DB-Mitarbeiterin zur Ticketkontrolle vorbeikam. Der Mann konnte aber offenbar keine gültige