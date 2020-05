Jugendliche stehlen Fahrrad in Remshalden-Grunbach

Gegen 22.30 Uhr beobachtete ein Zeuge am Sonntagabend (24.05.2020), wie drei Jugendliche in der Bahnhofstraße ein Fahrrad entwendeten und bei zwei weiteren Rädern versuchten, die Schlösser zu öffnen. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Da sie dabei vom Zeugen gestört wurden, flüchteten die Diebe mit lediglich einem Fahrrad.

Alle drei waren zwischen 13 und 15 Jahren alt, 150-160 cm groß, schlank und trugen dunkle Oberteile. Einer hatte kurze, blonde, "stachelige" Haare, ein weiterer gelockte, schulterlange Haare und der Dritte hatte kurze Haare und trug eine Kapuze.

Beim entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bergamont in schwarz mit gelben Streifen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.