Junge springt in Kernen-Stetten auf die Straße und wird von Motorrad angefahren

Am Dienstag (19.5.) wurde ein siebenjähriger Junge in Kernen-Stetten von einem Motorrad angefahren. Der 34-jährige Fahrer eines E-Motorrads fuhr auf der Langen Straße von Esslingen kommend in Richtung Ortsmitte Stetten und überholte eine Fahrzeugschlange in langsamem Tempo. Am Ende der Fahrzeugschlange sprang der Junge unvermittelt von links kommend auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.