Juweliergeschäft in Fellbach: Einbrecher stehlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

Unbekannte sind am Montagmorgen (10.08.) in ein Juweliergeschäft in Fellbach-Schmiden eingebrochen und haben dabei Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter vermutlich kurz vor 7 Uhr ein Schaufenster ein und verschwanden nach wenigen Minuten mit ihrer Beute.

Die Polizei in Schmiden hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0711/9519130 melden.