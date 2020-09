Körperliche Auseinandersetzung in Plüderhausen: Polizei sucht Zeugen

Im Bereich Wittumhof in Plüderhausen hat es am Mittwochabend (16.09.) gegen 20 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Die Polizei sucht nun Zeugen. Laut Polizeibericht waren "mehrere Jugendliche bzw. junge Erwachsene" an der Auseinandersetzung beteiligt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde mindestens ein junger Mann leicht verletzt. Zudem wurde ihm ein Smartphone der Marke Huawei, das ihm aus der Tasche gefallen war, entwendet.

Zur genauen Klärung des Vorfalls bittet der Polizeiposten in Plüderhausen um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07181 81344 melden.