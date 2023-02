Körperverletzung in Schorndorf: Unbekannter attackiert 17-Jährigen

Am Schorndorfer Bahnhof haben am Dienstag (31.01.) gegen 13.16 Uhr zwei unbekannte Täter einen 17-Jährigen attackiert und verletzt. Bisherigen Informationen zufolge soll einer der Unbekannten den Jugendlichen zunächst körperlich attackiert und ihn am Kopf und Oberkörper verletzt haben. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Verdacht auf gefährliche Körperverletzung

Anschließend schlugen und traten beide Täter auf den 17-Jährigen ein. Dadurch erlitt der 17-Jährige weitere Verletzungen am ganzen Körper. Die beiden Unbekannten flüchteten noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort waren. Das Opfer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnnummer 049 711 870350 zu melden.