K.o-Tropfen bei Veranstaltung in Auenwald? Polizei ermittelt in drei Fällen

Zwei Frauen haben auf einer Veranstaltung auf dem Schloss Ebersberg in Auenwald am Samstag (24.07.) das Bewusstsein verloren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verabreichung von K.o-Tropfen. Inzwischen liegen drei Anzeigen vor.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 21-Jährige am Sonntagmittag Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Eine weitere Geschädigte, eine 22-Jährige, hatte am Montagabend die Polizei informiert. Eine dritte Frau berichtete am Dienstagnachmittag von zwei ähnlichen Vorfällen. Alle Frauen hegen den Verdacht, dass ihnen am Samstag bei einer Veranstaltung auf dem Schloss Ebersberg unbemerkt eine entsprechende Substanz verabreicht wurde.

Frauen verloren noch auf der Veranstaltung das Bewusstsein

Zwei der Frauen verloren noch auf der Veranstaltung das Bewusstsein. Eine der Frauen wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Sexuelle Übergriffe auf die Opfer können laut Polizei jedoch ausgeschlossen werden.

Die Polizei Weissach im Tal hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 07191/35260 entgegengenommen werden.