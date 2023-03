Kaisersbach: Diebe stehlen tonnenweise Holz mit Kran und Laster

In Kaisersbach haben Unbekannte insgesamt etwa 17 Kubikmeter Fichtenholz gestohlen – mit Kran und Laster. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 22. Februar und dem 3. März im Waldgebiet zwischen Rotenmad und Höfenäckerle.

Wer hat etwas bemerkt? Polizei sucht Zeugen

Das Holz lag einer Pressemitteilung zufolge in fünf Meter langen Stämmen zum Abtransport am Rand eines Weges bereit. "Es ist davon auszugehen, dass die Stämme mit einem Kran auf einen Lkw aufgeladen wurden", so die Polizei.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0718292810 beim Polizeiposten in Welzheim melden. Die Ermittlungen dauern an.