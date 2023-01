Unbekannte sind zwischen Sonntagabend (01.01.) und Montagmittag (02.01.) in ein Kiosk am Ebnisee in Kaisersbach eingebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich dabei um das Kiosk Seeblick.

Einbrecher stehlen mehrere hundert Euro

Die Einbrecher stahlen laut Polizeibericht mehrere hundert Euro Bargeld. Der Polizeiposten Welzheim nimmt unter der Telefonnummer 07182 92810 Zeugenhinweise entgegen.