Mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist die Winnender Feuerwehr am Montagabend (10.10.) um 18.35 Uhr in die Palmerstraße in Winnenden ausgerückt. Laut Mitteilung der Polizei ist in einem Kamin in einem Wohnhaus, vermutlich aufgrund ungünstiger Thermik, ein Feuer entfacht worden. Der Rauch ging ins Gebäude über, woraufhin der Rauchmelder anschlug. Laut Polizei wurde niemand verletzt.