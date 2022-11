Keller in Kernen mit Wasser vollgelaufen: Feuerwehr muss Abpumpen

Ein mit Wasser gefluteter Keller in der Waiblinger Straße in Kernen hat am Samstagmittag (26.11.) die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Heizungsmonteur gegen 12.33 Uhr, dass der Keller mit Wasser vollgelaufen sei.

Circa 30.000 Liter Wasser im Keller

Dem Polizeibericht zufolge waren aus bislang noch unklarer Ursache circa 30.000 Liter Wasser in den Keller geraten. Die Feuerwehr rückte aus und pumpte das Wasser ab. Wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei bislang unbekannt.