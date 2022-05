Eine bislang unbekannte Person hat in der Fuggerstraße in Waiblingen ein Kellerfenster beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Fenster zwischen 3 Uhr am Mittwochmorgen (18.05.) und 10 Uhr am Donnerstagvormittag (19.05.) mit einem Stein eingeworfen.

Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt. Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegengenommen.