Kernen: 14-Jähriger mit gestohlenem Moped und ohne Führerschein unterwegs

Am Freitagabend (08.07.) ist ein 14-Jähriger gegen 23.15 Uhr mit einem gestohlenen Moped und ohne Führerschein in der Langen Straße in Stetten unterwegs gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Polizeistreife ein Kleinkraftrad ohne Licht auf. Der Fahrer und seine Beifahrerin trugen keinen Schutzhelm. Bei dem Versuch, den jugendliche Fahrer anzuhalten, umfuhr dieser den Streifenwagen und fuhr in die Klosterstraße ein. Im weiteren Verlauf missachtete er die Anhaltesignale der Polizei. In der Dinkelstraße streifte er einen geparkten Pkw am Heck und verursachte einen Schaden in Höhe von 150 Euro. Der Fahrer fuhr weiter in die Albert-Moser-Straße und hielt schließlich auf dem Schulhof der Karl-Mauch-Schule an. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 14 -jährige Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Außerdem wurde das Kleinkraftrad am Vortag entwendet. Der 14 -jährige Fahrer sowie seine 15-jährige Beifahrerin wurden an ihre Eltern übergeben. Dem jugendlichen Fahrer droht nun ein Strafverfahren.