Kernen: 25-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer wurde am frühen Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Landstraße 1199 leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 25-Jährige auf Höhe des Stettner Sattels in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam zu Fall. Bis der Rettungsdienst eintraf, leistetet ein nachfolgender Autofahrer dem leicht verletzten Motorradfahrer erste Hilfe. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird von der Polizei auf rund 2500 Euro geschätzt.