Eine 18-jährige Fußgängerin ist am Samstagabend (25.02.) in Kernen von einem Auto erfasst worden. Ein 80-jähriger Auto-Fahrer übersah die Frau, die über die Straße gehen wollte.

Frau leicht verletzt

Laut Angaben der Polizei erfasste er sich mit der Stoßstange seines Autos. Hierbei verletzte sich die Frau leicht am Bein und klagte über Schmerzen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 80-Jährigen entstand kein Schaden.