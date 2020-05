Kernen: Auto überschlägt sich - 29-Jähriger leicht verletzt

Symbolbild. © ZVW/Gabriel Habermann

Ein 29-Jähriger hat sich am Mittwochmorgen (13.05.) auf der Landesstraße 1198 zwischen Kernen-Rommelshausen und Weinstadt-Endersbach mit seinem Smart überschlagen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach hatte der Mann kurz nach 8 Uhr einen vor ihm fahrenden Traktor überholen wollen. Nachdem er bereits zum Überholen angesetzt hatte, bemerkte er einen entgegenkommenden Lkw und scherte wieder nach rechts ein. Dabei geriet er mit seinem Auto zu weit nach rechts in die Böschung neben der Fahrbahn. Der Smart überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn liegen. Der 29-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An seinem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.