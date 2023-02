Kernen: Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon - Polizei warnt vor Betrug

Ein Senior ist am Samstag (18.02.) in Kernen von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter betrogen worden. Das teilt die Polizei am Mittwochmorgen (22.02.) mit. Sie warnt vor dieser Betrugsmasche.

Den Angaben nach kontaktierte der Betrüger den Senior am Samstag telefonisch. Er gab der Mitteilung zufolge an, dass der PC des Seniors "fehlerbehaftet" sei. Der Senior gewährte dem Anrufer über eine entsprechende Software Fernzugriff auf den Rechner. "Dabei kam es auch zu Kontoverfügungen", so die Polizei weiter. Schließlich wurden circa 470 Euro auf ein ausländisches Bankkonto transferiert.

Telefonbetrug: Tipps der Polizei

Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen wie diesen. Sie rät:

Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Verwenden Sie eine Firewall, Antivirensoftware und aktualisieren Sie sämtliche Software regelmäßig.

Öffnen Sie keine verdächtigen Anhänge und klicken Sie nicht auf ungewöhnliche Links in Nachrichten.

Unter www.polizei-beratung.de findet man weitere Informationen zum Thema.