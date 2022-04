Ein Unbekannter hat am Montag (28.03.) in Fellbach einen Roller mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Roller In der Kelterstraße, als er gegen 8.30 Uhr umgestoßen wurde. Dabei wurde er an der Fahrzeugfront beschädigt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Kernen unter der Telefonnummer 07151 - 412798 entgegen.

