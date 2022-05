Kernen im Remstal-Stetten: Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Dienstag (10.5.) kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad im Kreisverkehr in der Endersbacher Straße in Kernen-Stetten.

Eine 62-jährige Opel-Fahrerin fuhr Polizeiangaben zufolge gegen 14.30 Uhr in den Kreisverkehr ein und prallte dort gegen eine Motorradfahrerin, die den Kreisverkehr in Richtung Esslingen verlassen wollte. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3500 Euro.