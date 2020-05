Kernen: Jugendliche hinterlassen Farbschmierereien am Bahnhof Rommelshausen

Zwei Jugendliche sollen am Freitag (29.05.) gegen 14.33 Uhr an der Rückseite eines Aufzugs am Rommelshausener Bahnhof Farbschmierereien hinterlassen haben. Laut Polizei malten sie folgende Buchstaben auf: "SOJK SOAK ESOK SEPZO STIFZCRV USK".

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Sie hatten ein jugendliches Aussehen. Einer der beiden mutmaßlichen Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover, der andere ein weißes T-Shirt. Den entstandenen Schaden kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Text