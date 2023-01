Kernen: Mercedes-Fahrer drängelt und überholt mehrmals gefährlich

Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Montag (30.01.) auf der Landesstraße zwischen Rommelshausen und Stetten aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise aufgefallen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seiner A-Klasse gegen 12 Uhr auf der Landesstraße zwischen Rommelshausen und Stetten. Dort soll er wiederholt einem weißen Mercedes sehr dicht aufgefahren sein. Zudem soll er den weißen Mercedes trotz Gegenverkehr vor einem dortigen Kreisverkehr bei Stetten überholt haben.

Mercedes-Fahrer drängelt und überholt mehrmals gefährlich

Um dem überholenden Mercedes-Fahrer zu ermöglichen, dass er wieder auf die rechte Fahrspur fahren konnte, musste die 54-jährige Fahrerin des weißen Mercedes eine Gefahrenbremsung einleiten.

Bei seiner Weiterfahrt in Richtung Esslingen fuhr der 59-Jährige mit seinem Mercedes weitere Male anderen Autos sehr dicht auf. Zudem soll er gedrängelt und mehrmals gefährlich überholt haben.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von dem Mercedes-Fahrer gefährdet wurden, sollen sich mit der Polizei in Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 oder der Polizei in Esslingen unter der Rufnummer 0711 39900 in Verbindung setzen.