Kernen-Rommelshausen: 22-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag (21.07.) in Rommelshausen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einen Vorgarten gefahren. Das berichtet die Polizei.

Laut einer aktuellen Pressemitteilung fuhr der Mann gegen 17 Uhr in einem Citroen auf der Schubertstraße. Der Wagen kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer. Anschließend blieb er in einem Vorgarten halb auf der Mauer stehen.

Abschleppdienst zur Bergung im Einsatz

Weil der 22-Jährige laut Polizei über körperliche Beschwerden klagte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dem Bericht zufolge ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Es wurden zwei Blutproben entnommen, sein Führerschein einbehalten.

Zur Bergung des laut Polizei "lediglich leicht" beschädigten Autos war ein Abschleppdienst im Einsatz.