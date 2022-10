Kernen-Rommelshausen: Eingangstür eines Supermarktes mit Stein eingeworfen

Zwei Unbekannte haben am Sonntag (30.10.) gegen 4 Uhr die Eingangstüre eines Supermarkts in Rommelshausen mit einem großen Stein eingeworfen. Der Supermarkt befindet sich in der Schafstraße.

Nach Angaben der Polizei war auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zu erkennen, dass die beiden Täter zu Fuß in Richtung der Realschule flüchteten. Trotz der Fahndung mit mehreren Streifen konnte die Polizei die Täter bislang nicht auffinden. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt der Polizeiposten Kernen-Rommelshausen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.