Am späten Mittwochabend (30.03.) tauchte über Kernen-Rommelshausen ein Polizeihubschrauber auf. Der Hubschrauber kreiste gegen 21.30 Uhr für rund 30 Minuten in niedriger Höhe, um anschließend wieder zu verschwinden. Was war los?

Erste Infos der Polizei: Straftat in der Fellbacher Straße

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen (31.03.) mitteilt, half der Polizeihubschrauber bei einer Fahndung. Grund soll eine Straftat in der Fellbacher Straße sein, gesucht wurden zwei