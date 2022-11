Unbekannte haben am Dienstag (23.11.) gegen 21 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Kernen-Rommelshausen mehrere Fahrzeuge mit Zetteln beklebt, auf denen umweltaktivistische Inhalte standen. Laut Polizeibericht wurden bei einem Auto zudem mehrere Karosserieteile zerkratzt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.