Kernen-Rommelshausen: Reifen an drei Fahrzeugen in Tiefgarage aufgebohrt

In Kernen-Rommelshausen haben Unbekannte an insgesamt drei Fahrzeuge jeweils sämtliche Reifen aufgebohrt. Wie die Polizei mitteilt, sind ein Auto und zwei Motorräder betroffen, die in einer Tiefgarage in der Wiesenstraße standen.

Polizei schätzt Schaden auf 1500 Euro

Tatzeitpunkt war laut Polizeibericht zwischen Montagnachmittag (13.03.) und Dienstagmorgen (14.03.). Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Reifen-Bohrer in Rommelshausen: Zeugen gesucht

Zeugen können sich unter der 0711/57720 beim Polizeirevier in Fellbach melden. Die Ermittlungen dauern an.