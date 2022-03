Am späten Mittwochabend (30.03.) tauchte über Kernen-Rommelshausen ein Polizeihubschrauber auf. Der Hubschrauber kreiste gegen 21.30 Uhr für rund 30 Minuten in niedriger Höhe, um anschließend wieder zu verschwinden. Was war los?

Zwei Männer überfallen Tankstelle - großes Suchaufgebot der Polizei

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen (31.03.) mitteilt, ist in der Fellbacher Straße eine Tankstelle überfallen worden. Zwei bislang unbekannte Männer sollen sich gegen 21 Uhr auf