Kernen-Rommelshausen: Unbekannte zerstechen Reifen eines Autos

Unbekannte Täter haben am Dienstag (15.12.) gegen 18.45 Uhr die beiden rechten Reifen eines geparkten Hyundai in der Schafstraße in Kernen-Rommelshausen zerstochen. Kurz darauf fuhr die 35-jährige Fahrerin des Hyundai los. Während der Fahrt verloren die Reifen Luft, sodass das Fahrzeug schwer zu steuern war. Die 35-jährige Fahrerin konnte dennoch rechtzeitig anhalten, bevor es zu einem Verkehrsunfall kam, heißt es in einem Polizeibericht.

Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.