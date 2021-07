Kernen-Stetten: 20-Jähriger prallt am Donnerstag (29.07.) mit Auto gegen Haus

Ein 20-jähriger Mazdafahrer ist laut Polizei am Donnerstag (29.07.) in der Langen Straße in Stetten mit seinem Auto gegen ein Haus geprallt.

Laut Pressemitteilung war er gegen 2.30 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs, als er "vermutlich infolge von Übermüdung" in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

Am Auto und der Hausfassade entstanden demnach ein Sachschaden in Höhe von etwa. 14.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.