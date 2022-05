Kernen-Stetten / Welzheim:  Zwei Verletzte nach Traktor-Unfällen

Zwei Männer sind am Samstag (21.5.) bei Unfällen mit ihren Traktoren in Kernen und Welzheim umgekippt und jeweils leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 63-Jähriger gegen 9.50 Uhr mit einem so genannten "Schmalspur-Ackerschlepper" an einem Hang nahe des Aussichtspunktes "Sieben Linden" in Kernen-Stetten. Als er nach links abbiegen wollte, kippte sein Fahrzeug nach rechts. Der Mann geriet bei dem Unfall unter sein Fahrzeug und klemmte ihn ein. Die Feuerwehr musste ihn letztlich befreien. Er kam leichtverletzt in eine Klinik.

Gegen 13.35 Uhr wollte ein Traktor-Fahrer auf der Höhe des Naturfreundehauses "Auf der Heide" bei Welzheim in die Kreisstraße 1888 abbiegen. Dabei fuhr er Polizeiangaben zufolge offenbar zu schnell in die Kurve und kippte nach rechts. Der Traktor-Fahrer wurde ebenfalls nur leicht verletzt. Bei dem Unfall liefen größere Mengen Öl auf die Fahrbahn, so dass die Straßenmeisterei im Einsatz war.