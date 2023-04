Kernen und Fellbach: Zahlreiche Verstöße bei Gaststätten-Kontrollen

Polizisten des Reviers in Fellbach, Mitarbeiter des Hauptzollamts Stuttgart und Lebensmittel-Kontrolleure des Landratsamts haben am Mittwoch (05.04.) Gaststätten und Spielhallen in Fellbach und Kernen kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße bemerkt.

Diese Verstöße gab es bei den Kontrollen

Laut Pressemitteilung der Polizei wurden bei den Kontrollen insgesamt eine Straftat, 169 Ordnungswidrigkeiten, 12 Hygiene-Beanstandungen und acht "zollrelevante Verstöße" festgestellt. Konkret seien folgende Verstöße beanstandet worden:

Fehlende Genehmigungen zum Betrieb einer Gaststätte

nicht ordnungsgemäße Fluchtwege

fehlende Jugendschutz-Aushänge

nicht funktionierende CO-Melder

fehlende Altersbeschränkung an Eingängen

abgelaufene Feuerlöscher

nicht vorschriftsmäßige Spielautomaten

Verdacht von unzulässiger Videoüberwachung

Polizei zieht trotz vieler Verstöße positives Fazit

"Erfreulich war, dass trotz der Vielzahl an Verstößen kein Betrieb wegen erheblicher Mängeln geschlossen werden musste", so die Polizei. Positiv aufgefallen sei den Kontrolleuren auch, dass die Betreiber von Spielautomaten die geltenden Vorschriften überwiegend beachtet haben.