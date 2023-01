Kernen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zigaretten und Bargeld erbeutet

Unbekannte haben zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag (28. – 29.01.) ein Zigarettenautomat in Kernen aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter Zigarettenpackungen und Bargeld in unbekannter Höhe. Der Zigarettenautomat befindet sich nach Angaben der Polizei an einem Fußgängerüberweg zwischen dem Industriegebiet "Auf der Höhe" und einem dortigen Bahnsteig.

Versuchter Einbruch in Supermarkt

Zu einem Einbruchversuch kam es am Sonntag (29.01.) gegen 1.25 Uhr in der Schafstraße. Dort schlugen nach Angaben der Polizei drei Personen die Fensterscheibe eines Supermarktes ein. Weil dabei der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Unbekannten. Die Polizei fahndete nach den Tätern. Bislang gibt es jedoch keine weiteren Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 zu wenden.