In einem Kreisverkehr in Kernen hat sich am Mittwochabend (13.04.) ein Unfall ereignet, bei dem ein Rennradfahrer leicht verletzt wurde.

Zeugen gesucht

Polizeiangaben zufolge war eine 55-Jährige gegen 18.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Wielandstraße in Richtung Hartstraße unterwegs. "Im dortigen Kreisverkehr fuhr sie auf einen vorausfahrenden Rennradfahrer auf, den sie vermutlich infolge der tiefstehenden Sonne übersah", heißt es in der Mitteilung.

Der Radfahrer