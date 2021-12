Unbekannte haben zwischen Freitag und Montag eine Zahlenfolge in einen in Kernen-Rommelshausen abgestellten Fiat geritzt.

Wie die Polizei berichtet, sei das im Reutegarten abgestellte Auto mit einem spitzen Gegenstand mutwillig beschädigt worden. An der Motorhaube entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Kernen im Remstal unter der Telefonnummer 07151 / 41798 entgegen.