Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (12.5.) im Schorndorfer Lindenweg leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem 12-jährigen Freund den Fußgängerweg in Richtung Remshalden entlang. Dabei streifte er mit seinem Vorderreifen den Hinterreifen seines Freundes und stürzte. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte aber kurz darauf wieder entlassen werden.