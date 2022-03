Ein acht Jahre alter Junge wurde am vergangenen Freitag (25.03.) gegen 16.45 Uhr in Winnenden in der Fliederstraße von einem 63-jährigen Audi-Fahrer erfasst, als er auf die Straße lief.

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurde er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

