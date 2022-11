Unbekannte sind zwischen Montag (21.11.), 14.30 Uhr, und Dienstag (22.11.), 3.40 Uhr, in einen Kiosk am Bahnhof in Weinstadt-Endersbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen die Diebe Zigaretten im Wert von circa 3000 Euro.

Den beim Einbruch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Nummer 07151 950422 entgegen.