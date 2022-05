Kirchberg an der Murr: Ford beim Vorbeifahren gestreift und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (05.05) in Kirchberg an der Murr beim Vorbeifahren einen an einem Straßenrand stehenden Ford gestreift. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz vor 13 Uhr in der Bahnhofstraße.

Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191 - 9090 entgegen.