Ein Lkw-Fahrer hat am Montag (25.4.) gegen 10.15 Uhr beim Rangieren am Kirchplatz in Kirchberg an der Murr eine Klimaanlage gestreift, die dort an einem Gebäude angebracht war.

Der etwa 45-jährige Lkw-Fahrer fuhr nach dem Vorfall weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 91 / 90 90 bei der Polizei in Backnang zu melden.