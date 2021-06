Auf der Kreisstraße von Kirchberg nach Affalterbach hat sich ein Trike-Fahrer am Montagnachmittag (28.06.) schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, sei der 50 Jahre alte Mann in einer scharfen Rechtskure von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung geprallt. "Er wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt", so die Polizei, anschließend sei er in eine Klinik gebracht worden.