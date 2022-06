Kirchberg: Fenster einer Sporthalle eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben in Kirchberg an der Murr das Fenster der Sporthalle der Grund- und Hauptschule eingeschlagen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in der Schulstraße zwischen Samstag (04.06.), 20 Uhr und Sonntag (05.06.), 9 Uhr.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, wurde die Scheibe mit zwei aus der Verankerung gerissenen Pollern beschädigt. Sachschaden: etwa 1500 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Nun werden Zeugen gesucht. Wer im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich beim Polizeirevier Backnang melden. Die Telefonnummer lautet 07191/9090.