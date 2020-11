Klärwerk in Weinstadt-Endersbach: 55-jähriger Arbeiter stürzt in Abwasserbecken und verletzt sich schwer

Im Klärwerk in der Großheppacher Straße in Weinstadt-Endersbach hat es am Sonntagmorgen (29.11.) gegen 07.40 Uhr einen Arbeitsunfall gegeben. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 55-jähriger Mitarbeiter aus noch unbekannter Ursache gestürzt und fiel dann etwa sechs Meter tief in ein Abwasserbecken.

Die Feuerwehr Weinstadt war mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort und rettete den schwer verletzten Mann aus dem Becken. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.