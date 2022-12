Klein-Lkw bleibt in Transporterfalle Weinstadt stecken: Bahn-Strecke gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Endersbach und Grunbach musste am Dienstagvormittag (20.12.) kurzzeitig in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt werden. Was war passiert?

Klein-Lkw steckte in Bahnunterführung

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilte, war der Grund für die Sperrung ein "Brückenanfahrschaden". Sprich: die Transporterfalle hatte wieder zugeschlagen.

Ein Klein-Lkw steckte in der Bahnunterführung fest. Gemeldet wurde der Unfall laut einem Polizeisprecher um kurz nach 9 Uhr. Die S-Bahnen der Line S2 mussten in der Folge aus Stuttgart kommend vorzeitig in Endersbach wenden, aus Schorndorf kommend in Grunbach.

Um 10.15 Uhr konnte die Strecke nach Begutachtung durch Fachpersonal wieder freigegeben werden. "Rechnen Sie bitte noch bis ca. 10:45 Uhr mit Folgeabweichungen aufgrund dieser vorangegangenen Streckensperrung", teilt der VVS mit.

Transporter steckt noch in der Unterführung.

Aktuell (10.50 Uhr) steckt der Fiat-Transporter noch in der Unterführung, der Verkehr wird um den Lkw herumgeleitet. Das Notfallmanagment der Deutschen Bahn und die Polizei sind noch an der Unfallstele.

"Der Verkehr fließt über die freie Spur und wird von der Polizei geregelt", meldet unsere Reporterin von vor Ort. Ein Abschlepper soll den Transporter nun aus der Unterführung ziehen.