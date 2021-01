Klopapier in Winterbacher Drogerie angezündet: Polizei bittet um Hinweise

In einer Drogerie in der Schorndorfer Straße in Winterbach ist am Donnerstagabend (21.01.) eine Packung Toilettenpapier angezündet worden. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen mit und bittet um Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte.

Den Angaben zufolge wurde im Markt Brandgeruch wahrgenommen, nachdem die Jugendlichen das Geschäft gegen 19.15 Uhr verlassen hatten. Mitarbeiter stellten daraufhin eine brennende Packung Toilettenpapier fest, die aus der Auslage entnommen worden war. Das brennende Papier wurde umgehend ins Freie verschafft, um weitere Schäden oder Gefahren zu vermeiden. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand.

Hinweise auf die Jugendlichen, die zwischen 12 und 15 Jahre alt gewesen sein sollen, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.